By CHUCK KING Associated Press
WEST PALM BEACH, Fla. (AP) — Houston Astros second baseman Jose Altuve officially learned that he'd have a new double play partner during a late-night phone call with Carlos Correa himself.
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