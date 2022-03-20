Astros Spring Baseball

Houston Astros second baseman Jose Altuve (27) signs autographs during work outs at the Astros spring training camp at The Ballpark of the Palm Beaches on Monday, March 14, 2022 in West Palm Beach, Fla. (Karen Warren/Houston Chronicle via AP)

 Karen Warren

By CHUCK KING Associated Press

WEST PALM BEACH, Fla. (AP) — Houston Astros second baseman Jose Altuve officially learned that he'd have a new double play partner during a late-night phone call with Carlos Correa himself.

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