HONDO - The Hondo Owls proved to be too much for the Comfort Bobcats Friday night. Hondo defeated Comfort, 41-21.
Sam Tucker had a big night for Comfort including a 63-yard touchdown run with 58 seconds left in the first half and another identical 63-yard run halfway through the third quarter.
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