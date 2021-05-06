By ANNE M. PETERSON AP Sports Writer
The U.S. women's national team will play Portugal, Jamaica and Nigeria during a five-match Summer Series next month in Texas.
kAm&]$] 4@249 '=2E<@ p?5@?@GD<: H:== FD6 E96 >2E496D 2D 2 7:?2= 6G2=F2E:@? 367@C6 96 ?2>6D 2? `g\A=2J6C ~=J>A:4 C@DE6C] %96 &?:E65 $E2E6D 2=D@ A=2?D E@ A=2J EH@ 2D\J6E F?2??@F?465 %@<J@ D6?5@77 >2E496D :? yF=J]k^Am
kAmp?5@?@GD<: D2:5 :? 2 G:56@ 4@?76C6?46 H:E9 C6A@CE6CD %9FCD52J E92E 96 A=2?D E@ 42== FA ac A=2J6CD 7@C E96 %6I2D >2E496D]k^Am
kAmQxE :D G6CJ :>A@CE2?E E92E H6 DE2CE DJ?49C@?:K:?8 @FC =:?6D 2?5 E96 A=2J6CD E92E 2C6 8@:?8 E@ A=2J E@86E96C[ @C H6 36=:6G6 2C6 8@:?8 E@ A=2J E96 >2;@C:EJ @7 E96 >:?FE6D[ :? E96 ~=J>A:4D[Q 96 D2:5] Q$@ H6VC6 8@:?8 E@ ECJ E@ 86E D@>6 @7 E9@D6 A=2J6CD 2 =:EE=6 3:E >@C6 >:?FE6D[ 3FE E96C6 H:== 36 A=2J6CD E92E H6VC6 AC@323=J 8@:?8 E@ 92G6 E@ D66 @?6 =2DE E:>6 367@C6 H6 2??@F?46 E96 C@DE6C 2D H6==]Qk^Am
kAm%96 $F>>6C $6C:6D :D ?@E 2 E@FC?2>6?E 2?5 ?@ DE2?5:?8D H:== 36 <6AE] %96 >2E496D H:== 36 EC62E65 2D 7C:6?5=:6D[ H:E9 E96 &?:E65 $E2E6D 2?5 }:86C:2 6249 A=2J:?8 E9C66 >2E496D[ 2?5 !@CEF82= 2?5 y2>2:42 A=2J:?8 EH@ 2A:646] %96 &?:E65 $E2E6D :D E96 @?=J E62> :? E96 8C@FA 962565 E@ E96 %@<J@ v2>6D E9:D DF>>6C]k^Am
kAmu@FC >2E496D H:== 36 A=2J65 @? yF?6 `_ 2?5 yF?6 `b :? w@FDE@?] %96 ?6H "a $E25:F> :? pFDE:? H:== 9@DE 2 >2E49 yF?6 `e 36EH66? E96 &]$] 2?5 }:86C:2[ E96 7:CDE E:>6 E96 EH@ E62>D 92G6 >6E @FED:56 2? :?E6C?2E:@?2= 4@>A6E:E:@?]k^Am
kAm%96 82>6 H:== 2=D@ 36 E96 7:CDE D@446C >2E49 96=5 2E "a[ E96 9@>6 @7 |2;@C {628F6 $@446C 6IA2?D:@? 4=F3 pFDE:? ur] pFDE:? ur H:== A=2J :ED 7:CDE 82>6 :? E96 DE25:F> E9C66 52JD =2E6C]k^Am
kAm000k^Am
kAm|@C6 p! D@446Ci k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^9F3^D@446CQm9EEADi^^2A?6HD]4@>^9F3^D@446Ck^2m 2?5 k2 9C67lQ9EEADi^^EH:EE6C]4@>^p!0$A@CEDQm9EEADi^^EH:EE6C]4@>^p!0$A@CEDk^2mk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.