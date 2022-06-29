Fire.jpg (copy)

Turtle Creek Volunteer firefighters work a brush fire in May at Quiet Valley Ranch. Turtle Creek is one of the VFDs that will be on alert July 4. 

 Courtesy

 

It’s hot. It’s hot and sticky and — recent days notwithstanding — dry. The earth is cracked, and the grass is brownish-yellow. Even with the off-and-on rain we’ve had this week, it’s still dry.

Tags

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.