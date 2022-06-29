It’s hot. It’s hot and sticky and — recent days notwithstanding — dry. The earth is cracked, and the grass is brownish-yellow. Even with the off-and-on rain we’ve had this week, it’s still dry.
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