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ooking at reporting and discussion of the 2020 presidential campaign, has any word been misused as often as “misinformation”? In much political debate, it was used to mean “information I don’t like,” rather than something that was probably false. That confusion extends to a new survey of American attitudes done by Gallup and the John S. and James L. Knight Foundation. The survey questioned 2,752 respondents and was conducted in mid-November. 

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