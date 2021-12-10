As Christmas nears each year, it seems we are inundated on social media, in TV commercials and pretty much everywhere else we look, of images of children receiving a cute little puppy or kitten as a present.
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