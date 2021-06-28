The pandemic turned businesses upside down, twisted them sideways, chewed on them a bit, spit them out and said, “There you go. Survive.” Some businesses did indeed survive, but many others were the casualties of the shutdown intended to stop the spread of the novel coronavirus.
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