Charles R. Monks, 82, of Kerrville, passed away Saturday, August 26, 2023, in San Antonio. He was born February 25, 1941, in Brooklyn, New York, to Charles and Dorothy Monks.
He was retired from the United States Air Force and from the VA Security Police in Kerrville.
kAm$FCG:G@CD :?4=F56 H:76[ w6=82 |@?<D @7 z6CCG:==6j 52F89E6C[ s@E |@DD 2?5 9FD32?5 |2CG:?j 8C2?5D@?[ #J2? |@DD 2?5 H:76[ qC:EE?2Jj 8C62E\8C2?549:=5C6?[ t>>2 2?5 }@=2? |@DDj 2?5 2 J@F?86C 3C@E96C[ (:==:2> |@?<D 2?5 H:76[ s6??:D6 @7 }6H *@C<]k^Am
kAmr92C=6D H2D G6CJ >F49 =@G65 2?5 H:== 36 562C=J >:DD65]k^Am
kAmp 72>:=J D6CG:46 H:== 36 96=5 2E 2 =2E6C 52E6]k^Am
kAm|6>@C:2=D >2J 36 >256 E@ E96 (@F?565 (2CC:@C !C@;64E]k^Am
kAmr@?5@=6?46D >2J 36 D6?E 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]8C:>6D7F?6C2=492A6=D]4@>QmHHH]8C:>6D7F?6C2=492A6=D]4@>k^2m]k^Am
kAmuF?6C2= 2CC2?86>6?ED 2C6 6?ECFDE65 E@ vC:>6D uF?6C2= r92A6=D @7 z6CCG:==6]k^Am