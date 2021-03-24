Larry Dale Higgins, 84, entered eternal life on October 21, 2018.
Born to Dale V. Higgins and Mae Hoover Higgins of Watseka, Illinois, he was a New Year’s Baby, the first baby born in the State if Illinois in 1934.
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