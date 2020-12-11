William Ed “Bill” Vlasek, founder of Vlasek Pump Company, 84, passed away on Wednesday, December 9, 2020, at his residence in Hunt, surrounded by his family.
Bill was the second oldest of seven children, born October 9, 1936, in Gonzales, Texas, to Louise (Polasek) and John F. Vlasek.
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