James Michael “Mike” Wood

James Michael Wood, Mike, Woody was born in San Francisco, California, February 14, 1954, and departed his earthly home on February 7, 2022.
Mike graduated from Tivy High School in Kerrville, Texas, in 1972. His father, uncle and cousin were also graduates of Tivy.
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