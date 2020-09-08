KERRVILLE — Services for Max Dunks, 85, of Kerrville, who died Monday, Sept. 7, 2020, at his residence, are pending at Grimes Funeral Chapels of Kerrville.
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