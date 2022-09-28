Allen James Petsch, of Fredericksburg, passed away on Wednesday, Sept. 21, 2022, at his home at the age of 57 years.
Allen was born May 23, 1965, in Fredericksburg, TX, to James and Joyleen Birck Petsch.
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