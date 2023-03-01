A 33-year-old San Antonio woman has been indicted on a methamphetamine-dealing charge punishable by as much as life in prison.

Amber Lynn Casillas, in an indictment filed Feb. 21, is charged with delivering 4-200 grams of a penalty group 1 drug. She’s being prosecuted by the office of 198th District Attorney Stephen Harpold based on an investigation by the Kerr County Sheriff’s Office that began Jan. 17.

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