A 33-year-old San Antonio woman has been indicted on a methamphetamine-dealing charge punishable by as much as life in prison.
Amber Lynn Casillas, in an indictment filed Feb. 21, is charged with delivering 4-200 grams of a penalty group 1 drug. She’s being prosecuted by the office of 198th District Attorney Stephen Harpold based on an investigation by the Kerr County Sheriff’s Office that began Jan. 17.
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