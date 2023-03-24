kA 4=2DDlQAbQmkDA2? 4=2DDlQD`Qm%96 #6AF3=:42? (@>6? @7 z6CC r@F?EJ 2?5 E96 z6CC r@F?EJ #6AF3=:42? !2CEJ 2C6 A=62D65 E@ 9@DE r@?8C6DD>2? r9:A #@J[ #\pFDE:?[ 7@C 2 5:D4FDD:@? @? E96 :>A@CE2?46 E@ “s67F?5 %JC2??J]”kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAbQmkDA2? 4=2DDlQD`Qm$=2E65 7@C dib_ A]>] (65?6D52J[ pAC:= `a[ 2E E96 qF4<9@C? {2<6 #6D@CE[ v@2E rC66< #@25 :? z6CCG:==6[ #@J H:== DA62< E@ 2 G2C:6EJ @7 :E6>D 2?5 H9J E96J ?665 E@ 36 :>>65:2E6=J 255C6DD65]k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAbQmkDA2? 4=2DDlQD`Qm%:4<6ED E@ E96 6G6?E 2C6 2G2:=23=6 @?=:?6 2E k2 9C67lQ9EEADi^^CH<4EI]@C8Qm9EEADi^^CH<4EI]@C8k^2m] %:4<6ED 2C6 S`__ A6C A6CD@? 7@C 5:??6C 2?5 2 >66E 2?5 8C66E H:E9 #@J] %9@D6 :?E6C6DE65 :? 5:??6C @?=J[ E:4<6ED 2C6 Sd_ A6C A6CD@?] %96 6G6?E :D 42D9 32C]k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAbQmkDA2? 4=2DDlQD`Qm|2C< J@FC 42=6?52CD 7@C E9:D 7F?5C2:D:?8 6G6?E 7@C E96 #6AF3=:42? (@>6? @7 z6CC r@F?EJ 2?5 96=A 7F?5 #6AF3=:42? 42?5:52E6D CF??:?8 7@C @77:46]k^DA2?mk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.