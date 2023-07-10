A 38-year-old Kerrville man faces seven felony charges in connection with allegations he induced a teenage girl younger than 16 to engage in lewd photo shoots.
On June 27, a Kerr County grand jury indicted Jose Morales Jr. on a charge of inducing a sexual performance of a child, possessing child pornography with the intent to promote it and five counts of possessing child porn.
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