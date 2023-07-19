City proposes water, sewer rate increases
City of Kerrville

Customers who use the monthly household average of 5,300 gallons of water would pay $4.66 more per month under the proposed sewer and water rate schedule.

During a Tuesday budget workshop, assistant finance director Trina Rodriguez said the increases are needed to “stabilize revenues and get that growth to where we need it to be,” and to cover operations and the expense of maintaining city infrastructure.

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