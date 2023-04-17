The first positive case of rabies in 2023 has been confirmed in a skunk in Kerr County as of Thursday, April 13.
Kerr County Animal Services received a report on Friday, April 7, that a skunk had come into contact with a property owner’s dogs off Seabee Highway North, east of Spur 100 and the Kerrville VA Medical Center in Kerrville.
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