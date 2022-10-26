City seeks applicants for Parks and Rec Advisory Board

A position is currently available for appointment to the city of Kerrville Parks and Recreation Advisory Board.
Board members serve two-year terms; however, this term will serve through April 2024.
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