City seeks applicants for Parks and Rec Advisory Board

The current Parks and Recreation leadership team is, from left, Bobby Morriss, golf pro shop manager; Tina North, office manager; Deidre Flores, assistant director of Parks and Recreation; Ashlea Boyle, director of Parks and Recreation; Shane Heffernan, sports facilities manager; Justin LaQuey, parks operations and facilities superintendent; and Rosa Ledesma, recreation manager. 

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A position is currently available for appointment to the city of Kerrville Parks and Recreation Advisory Board.

Board members serve two-year terms; however, this term will serve through April 2024.

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