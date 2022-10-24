Hundreds of business owners will descend on Kerrville on Thursday, Oct. 27, for the Business and Innovation Forum, featuring Olympic gymnastics gold medalist and motivational speaker Mary Lou Retton as the keynote speaker.
Sponsored by the Kerr Economic Development Corp., the forum will follow the Texas Office of the Governor Small Business Forum, which will take place at Schreiner University.
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