Students at Tivy High School making the third six weeks’ honor rolls were announced this week by the Kerrville Independent School District. They are:
A HONOR ROLL
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