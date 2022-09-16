The city of Kerrville made more in sales tax revenue this month than in any prior September, according to figures released from the Texas Comptroller’s Office.
The city received $1,189,118.99 from the comptroller’s office this month, compared to 1,163,787.47 in September 2021 and $1,025,175.05 in September 2020.
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