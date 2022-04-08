Visitors to Kerrville who enjoy the Guadalupe River will soon have an additional attraction. Hill Country River Rat will soon be pedaling its way up and down the river, offering groups of 12 people the opportunity to see the sights while powering their boat with pedal power.
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