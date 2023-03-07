From Feb. 27 through March 2, a multi-agency operation based in Kerr County resulted in the disruption of large narcotic shipments in Texas.
Total contraband seized in this effort included 27.5 kilograms of cocaine, 56 kilograms of methamphetamine, 1.6 kilograms of THC and 0.59 pounds of marijuana, with a combined street value of approximately $8 million dollars.
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