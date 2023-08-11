New breast cancer support group to meet Wednesday

The Hill Country Breast Cancer Support Group will have its inaugural meeting at 6 p.m. Wednesday, Aug. 16, at Fresh & Fit Gym, at 124 Blueridge in Kerrville.

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The Hill Country Breast Cancer Support Group will have its inaugural meeting at 6 p.m. Wednesday, Aug. 16, at Fresh & Fit Gym, at 124 Blueridge in Kerrville.

The first meeting will feature a presentation by Fresh & Fit owner and certified trainer Wende Jones who will discuss “Maintaining a Fitness Routine During and After Cancer Treatment.”

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