Students who want to pursue a career but are not college-inclined can apply for the David LeMeilleur Memorial Vocational Scholarship to pursue a career in the technical world. The scholarships are administered by the Kerrville Area Chamber of Commerce.
“The Kerrville Area Chamber is excited to partner with our business community to offer assistance to persons looking to advance their career or change their career path,” said Brad Barnett, president and CEO of the chamber.
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