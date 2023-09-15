Kerrville Genealogical Society will meet at 2 p.m. Wednesday, Sept. 20, in the lecture hall at Guadalupe Basin Natural Resource Center, Lehmann Drive, Kerrville.
The public is invited to attend the free event to hear Gerald Witt speak on “Finding Your Polish, German and Other Eastern European Ancestors.”
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