The Friends of the Library recently made a $25,000 donation to the Butt-Holdsworth Memorial Library.
The money will help fund the library’s large print collection and the Summer Reading Program and performers.
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