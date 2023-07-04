JOHNSON CITY — Anyone curious about the ocean’s apex predators is invited to visit The Science Mill for Shark Week, July 11-18, in Johnson City.

Shark Week will offer STEM-based activities and demonstrations designed to illustrate the the impact of sharks on the environment, science and culture. Activities suitable for all ages will be available 10 a.m.-5 p.m. Tuesday, July 11, through Tuesday, July 18, excluding Monday, July 17.

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