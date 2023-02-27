‘Robot Mania’ challenges future scientists March 11-19

Using interactive exhibits such as this Colossal Robotic Hand, students of all ages will explore robotics at Johnson City’s Science Mill during “Robot Mania” week, March 11-19. 

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JOHNSON CITY — Just in time for spring break, the Science Mill in Johnson City welcomes future scientists to its popular “Robot Mania” for an expanded spring break week of March 11-19.

In addition to its regular 50 interactive exhibitions, the STEM-education hands-on museum is featuring an ongoing schedule of age-appropriate activities designed for ages 5 and older to program, build and control robotic-inspired exhibits.

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