The Kerrville City Council’s Eclipse Planning ad hoc committee will host a Solar Eclipse Community Q&A from 5:30 to 6:30 p.m. Thursday, May 11, at the Dietert Center, 451 Guadalupe St.
The community Q&A will be a panel discussion with committee chairs Director of the Kerrville Parks and Recreation Department Ashlea Boyle, Kerrville Police Chief Chris McCall and Kerrville Fire Chief Eric Maloney. T
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