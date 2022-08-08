Dogs can bring their people to pool for Wet N’ Wag on Saturday

Princesa, a year-old doberman, enjoys running around the kiddy pool at the sixth annual Wet N’ Wag in 2017. This year’s event is set for Saturday, Aug. 13. 

 By Autumn Bernhard/Times file photo

The Olympic Pool at Singing Wind Park will host its annual Wet N’ Wag from 5 to 7 p.m. Saturday, Aug. 13.

Area residents are invited to bring their favorite canine companion to the pool for an evening of water play.

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