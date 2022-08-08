Dogs can bring their people to pool for Wet N’ Wag on Saturday

The Olympic Pool at Singing Wind Park will host its annual Wet N’ Wag from 5 to 7 p.m. Saturday, Aug. 13.
Area residents are invited to bring their favorite canine companion to the pool for an evening of water play.
kAm%96C6 :D 2 =:>:E @7 @?6 5@8 A6C 25F=E 492A6C@?6]k^Am
kAm!2CE:4:A2?E 8@@5:6 328D H:== 36 2G2:=23=6 H9:=6 DFAA=:6D =2DE 7C@> s@8@=@8:6 :? uC656C:4<D3FC8] x? 255:E:@?[ z6CCG:==6 !6ED p=:G6 H:== 36 :? 2EE6?52?46 2?5 H:== AC@G:56 2 A9@E@ 3@@E9 7@C @H?6CD 2?5 A6ED E@ D?2A 2 A:4EFC6 7@C >6>@C:6D @7 E96 6G6?:?8]k^Am
kAmrFCC6?E AC@@7 @7 C23:6D G244:?2E:@?D :D C6BF:C65 2E C68:DEC2E:@?j E28D @C A2A6CH@C< H:== 36 2446AE65]k^Am
kAm#68:DEC2E:@? H:== 368:? 2E d A]>] ~=J>A:4 !@@= 2446DD 2?5 @77\=62D9 A=2J H:== 36 2==@H65 E9C@F89 E96 5FC2E:@? @7 E96 6G6?E]k^Am
kAm“~H?6CD 2C6 2D<65 ?@E E@ 3C:?8 288C6DD:G6 5@8D 2?5 E@ A=62D6 4=62? FA 27E6C E96:C A6ED[” 2 4:EJ DA@<6D>2? D2:5 :? 2 AC6DD C6=62D6]k^Am
kAm!6E H2DE6 328D H:== 36 2G2:=23=6 @? D:E6] s@8D >FDE 36 =62D965 H96? ?@E :?D:56 E96 76?465 A@@= 2C62]k^Am
kAm“s@?’E >:DD J@FC @AA@CEF?:EJ E@ 36 A2CE @7 E9:D 7F? 2?5 F?:BF6 6G6?E[” E96 4:EJ DA@<6D>2? D2:5]k^Am
kAmu@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ 4@?E24E E96 !2C<D 2?5 #64C62E:@? s6A2CE>6?E 2E gb_\adf\fb__ @C k2 9C67lQ>2:=E@iC64C62E:@?o<6CCG:==6EI]8@GQmC64C62E:@?o<6CCG:==6EI]8@Gk^2m[ @C G:D:E E96 4:EJUCDBF@jD H63D:E6 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]<6CCG:==6EI]8@GQmHHH]<6CCG:==6EI]8@Gk^2m]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.