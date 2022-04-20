‘Lend Me a Tenor’ opens with April 29 gala

David Cummings, left, as Saunders, and Elliott Dooley as Max, rehearse a scene from “Lend Me A Tenor.” The comedy opens Friday, April 29, at the Steve W. Shepherd Theater in Fredericksburg. 

 Courtesy

FREDERICKSBURG — A celebratory opening night gala is scheduled for Friday, April 29, in the lobby of the Steve W. Shepherd

Theater, followed by a performance of the Fredericksburg Theater Company’s spring comedy “Lend Me a Tenor.”

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.