‘Lend Me a Tenor’ opens with April 29 gala

FREDERICKSBURG — A celebratory opening night gala is scheduled for Friday, April 29, in the lobby of the Steve W. Shepherd
Theater, followed by a performance of the Fredericksburg Theater Company’s spring comedy “Lend Me a Tenor.”
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