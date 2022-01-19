Going Medieval: Popular birds of prey demonstration will return for 6th Kerrville Renaissance Festival

Educational demonstrations of birds of prey by Last Chance Forever, the Bird of Prey Conservancy, will be part of the family entertainment at Sixth Kerrville Renaissance Festival, starting the last weekend in January.

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The Kerrville Renaissance Festival brings back a full slate of food, music and medieval entertainment. The five days of festivities will be spread over two weekends: Friday-Sunday, Jan 28-30, and Saturday-Sunday, Feb. 5-6. Hours are 10 a.m. to 5 p.m. each day.

The event will take place at the River Star Arts and Event Park, 4000 Riverside Drive, on the grounds of the Hill Country Youth Event Center in Kerrville.

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