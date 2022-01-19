Going Medieval: Popular birds of prey demonstration will return for 6th Kerrville Renaissance Festival

The Kerrville Renaissance Festival brings back a full slate of food, music and medieval entertainment. The five days of festivities will be spread over two weekends: Friday-Sunday, Jan 28-30, and Saturday-Sunday, Feb. 5-6. Hours are 10 a.m. to 5 p.m. each day.
The event will take place at the River Star Arts and Event Park, 4000 Riverside Drive, on the grounds of the Hill Country Youth Event Center in Kerrville.
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