Warm and humid weather remains in the forecast Tuesday and Wednesday.
A cold front will draw closer to the Hill Country on Thursday and Friday. The cold front will bring a wide range in temperature possibilities later this week.
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