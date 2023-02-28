Brushing up

It takes a lot of trust to let someone shave your face with a straight razor. But from what the old-timers used to say, there’s no better or closer shave.
My great-grandfather shaved with a mug, brush and straight razor. So did other men in my family.
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