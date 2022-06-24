What you can do to keep riparian areas natural, native

When people think of protecting the Guadalupe River, or rivers in general, pollution is often the first threat that comes to mind. There is no arguing that keeping our waterways free of trash, pet waste and hazardous materials is important; however, there are additional factors that play large roles in the health of a river.
The condition of the land along a river or creek is an important aspect of river health. This land is called the riparian area, and it is a transition zone that creates a buffer between the water and upland areas.
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