Approximately 4.7 million of America’s 18 million veterans are rated as service-connected disabled by the Department of Veterans Affairs. “Service-connected” (SC) means the disability was a result of disease or injury incurred or aggravated during active military service. These disabilities are evaluated according to the Schedule for Rating Disabilities in Title 38, U.S. Code of Federal Regulations (CFR), Part 4.

Disability ratings are at 10% intervals beginning at zero percent and ending at 100%. A zero percent disability rating is not the same as having no rating. Current basic disability compensation rates range from $144 at 10% rating to $3,146 at 100% rating. Special Monthly Compensation (SMC) is added for veterans who have need for extra care.

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